لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنتهي من أعمالها

كتبت- منال الجيوشي

أنهت لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة عملها

وتكونت اللجنة من المخرج أحمد رشوان، الناقدة والمونتيرة صفاء الليثي، الناقد أسامة عبد الفتاح، السيناريست شهيرة سلام، السيناريست سيد فؤاد

وشاهدت اللجنة حوالي ( 500) فيلم ماب ين القصير والطويل والتسجيلي والروائي

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان بأن اللجنة اختارت (10) أفلام في مسابقة الفيلم الطويل، ( 18) فيلم في مسابقة الفيلم القصير، ( 6) أفلام في مسابقة أفلام الشتات "دياسبورا "، كما اختارت لمسابقة أفلام الطلبة ( 12) فيلما

وأضافت: استحدثنا بانوراما للأفلام المصرية الطويلة للعمل الأول والثاني، وتم اختيار ( 3 ) أفلام مصرية روائية طويلة ويمنحها الجمهور جائزة من خلال التصويت على اختيار أفضل فيلم.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، ومؤسسة كيميت، والبنك الأهلي المصري.

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