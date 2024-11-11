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رامي جمال يعلن انتهاء تسجيل أغاني ألبومه الجديد.. وهذا ما قاله

01:05 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

رامي جمال

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كتب- هاني صابر:

أعلن المطرب رامي جمال، عن انتهائه من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، مؤكدا أنه سيتم طرحه قريبا.

ونشر رامي، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله انتهيت منّ ألبومي الجديد مش لاقيكي شكرا لكل الصناع العباقرة الموجودين لجمال فنهم وحبهم وأنا دايما بشوف الحب في العمل لا يقل أهمية عن جودة الفن ودي نعمة ربنا رازقني بيها من أول يوم شغل".

وأضاف: " شكرا لأهلي وزوجتي، وإن شاء الله قريب جدا هنسمع الألبوم سوا".

يذكر أن، رامي جمال طرح مؤخرا أغنية "وجوده تعبني" على "يوتيوب"، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

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A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic)

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