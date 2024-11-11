ريم سامي توجه رسالة رومانسية لزوجها بأحدث ظهور لهما

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بصحبة زوجها داخل السيارة.

ونشرت ريم، صورتهما، عبر حسابها على إنستجرام، ووجهت رسالة رومانسية له، قائلة: "أحبك إلى ما لا نهاية".

وكانت ريم سامي قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم 17 مايو 2024، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.

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