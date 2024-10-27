بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ أمينة خليل والجمهور يعلق

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت أمينة الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأسود، ووضعت مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "إنتي بتكبري ولا بتصغري، قمر، ربنا يحفظك، جميلة وأنيقة، جمالك، بحب تمثيلك جدًا، الله يحميكي".

يذكر أن الفنانة أمينة خليل، أعلنت عن أعمالها الدرامية المقبلة وهو مسلسل "لام شمسية" للمخرج كريم الشناوي، والمقرر تصويره بعد انتهاء مهرجان الجونة.

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