بكلمات مؤثرة.. سمسم شهاب يحيي الذكرى الأولى لرحيل زوجته

كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان سمسم شهاب الذكرى الأولى لوفاة زوجته التي رحلت عن عالمنا العام الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتب سمسم، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجتي وأم أولادي، ورفيقة العمر والكفاح، رحمة الله عليكي يا من كنتي تفضليني عن نفسك وتبحثي عن راحتي قبل راحتك، الله يرحمك يا حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان سمسم شهاب، أغنية "شايل الوجع"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، توزيع طه الحكيم هندسة صوتية، محمد جودة، صحافة وإعلام هاجر حسام الدين.

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