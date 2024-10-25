أحمد عصام يكشف عن موعد ومكان عزاء والدته

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان ومصمم الألعاب النارية أحمد عصام عن موعد ومكان عزاء والدته التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

نشر أحمد عصام صورة أرشيفية مع والدته عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق: "عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحاجة فوزية عبد الرؤوف الأحد 27 أكتوبر بمسجد المشير طنطاوي القاعة الكبيرة، عقب صلاة المغرب بإذن الله، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز عليكم".

أعلن أحمد عصام عن وفاة والدته صباح اليوم الجمعة وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فقدت أغلى ما في حياتي وأغلى شيء عندي أمي الغالية الحاجة فوزية عبد الرؤوف، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس".

ويشارك أحمد عصام بتصميم الألعاب النارية بعدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء منهم الفنان تامر حسني نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعهما وشاركا من قبل بأكثر من عمل فني.



يذكر أن، أحمد عصام يشارك بفيلم "آل شنب" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية المقرر عرضه نهاية شهر أكتوبر الجاري.

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