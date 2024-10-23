الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كتبت- منال الجيوشي

يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة المؤتمرات - الدور الثالث، بالمجلس الأعلى للثقافة فى دار الأوبرا المصرية، وذلك للكشف عن تفاصيل دورته التاسعة المزمع إقامتها فى الفترة من 15 - 20 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

يحضر المؤتمر سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والمنتج الفني هشام سليمان، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، والدكتورة إنجي البستاوى مدير عام المهرجان، وعدد من مكرمي الدورة الجديدة وأعضاء لجان التحكيم من النجوم المصريين، ويتضمن المؤتمر الإعلان عن قوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .

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