المخرج مراد منير يصاب بكسر في القدم

كتب- مصطفى حمزة:

كشف المخرج مراد منير، رئيس لجنة التحكيم في الدورة الخامسة لمهرجان المسرح العربي، عن تعرضه لأزمة صحية، خلال مشاركته بالدورة

المخرج المسرحي مراد منير، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر صورة لساقه، وكتب: "أصبت بكسر في قدمي اليسرى، أرجو لو حد عنده رقم دكتور عظام شاطر يبعته ليا لأن الآراء متضاربة هل استمر كرئيس للجنة التحكيم في مهرجان إسكندرية أم أعود للقاهرة فورًا وهل أجبسها ولا أعمل فيها عملية بشرائح ومسامير".

ويتولى المخرج مراد منير، رئاسة لجنة التحكيم، في مهرجان المسرح العربي، الذي بدأت فعالياته في الإسكندرية يوم 18 أكتوبر، وتستمر حتى يوم 27 أكتوبر.