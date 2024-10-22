"واقفة ومهزتش رمش".. مشوار صمود شيرين عبدالوهاب من حسام حبيب إلى "جينيس"

كتب- مصطفى حمزة:

دخول المطربة شيرين عبد الوهاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، انتصار "مفاجئ" حققته المطربة الأكثر إثارة للجدل، والتي طالما تصدرت المشهد بطلاقها وبلاغاتها المتعددة

المطربة شيرين عبد الوهاب، في أحدث وأخر أغاني ألبومها ، وهي بعنوان "ابتسمت "، قالت، :" قلت لأ أجمدي عشان ليكي حق دست على قلبي وقويت . وواقفة ومهزتش رمش"، و هي الكلمات التي عادت ونشرتها، عبر صفحتها في موقع "إكس"، بعد إعلان دخولها الموسوعة العالمية الشهيرة للأرقام القياسية " جينيس".

وتأتي كلمات الصمود في الأغنية، بعد 3 شهور فقط، من موجات عاصفة أحاطت المطربة، وكادت أن تنهي مشوارها، وهو ما نرصده بالتقرير التالي.

ضرب وتعذيب

تصدرت المطربة قوائم موقع البحث "جوجل"، في يوليو الماضي، بعد تحريرها بلاغ ضد زوجها السابق حسام حبيب، مؤكدة تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

أقذر قصة

في أغسطس، وعقب استغاثة المطربة شيرين عبدالوهاب، وطلبها إنقاذها من زوجها السابق حسام حبيب، هاجمها شقيقها محمد عبد الوهاب.

وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده، كفاية بقى أقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزت

و تابع: "إنتوا أقذر قصة عرفتها البشرية والله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم إنتوا الاتنين".

بتمنى أنساك

تصاعد النزاع القضائي مع شركة روتانا، حول سريان ونهاية عقدها، لم يمنع المطربة شيرين عبدالوهاب، من طرح أغاني ألبومها الجديد.

وفي 11 أغسطس طرحت المطربة أول أغانيها "بتمنى أنساك"، وردت "روتانا" بحجب الأغنية من موقع يوتيوب، ومواقع التواصل.

وعلى عكس المتوقع واصلت المطربة طرح أغانيها، عبر مواقع ومنصات متعددة منها "تيليجرام"، و "إكس"، وصولا إلى حساب بعنوان "البوتجاز" عبر تطبيق الفيديوهات "rumble"، وقوبلت بتفاعل كبير من جمهورها

صلح شقيقها

في أول شهر سبتمبر، قدمت المطربة عبر صفحتها في موقع "إكس"، اعتذارها إلى شقيقها محمد عبدالوهاب، وأغلقت صفحة حافلة بالبلاغات .

ابتسمت

على مدار شهري أغسطس وسبتمبر، حفزت المطربة شيرين عبدالوهاب، جمهورها ومتابعيها، على تحميل أغانيها، ودعت إلى إقامة "تحدى للرقص"، على أنغام أغنيتها الجديدة "هنحتفل".

وقامت المطربة، بطرح أغاني: (عسل حياتي، اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، عودتني الدنيا، هنحتفل، مازال، وابتسمت)، إلى جانب استعدادها لتقديم حفل غنائي في دبي يوم 13 ديسمبر المقبل

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