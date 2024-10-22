بالصور- أول ظهور لـ جاستن بيبر بعد الإعلان عن اتهامات "ديدي" الجنسية

كتب-مصطفى حمزة:

دخل نجم الراب جاستن بيبر، قوائم الأكثر بحثا في موقع البحث جوجل، مع أول ظهور له، عقب الاتهامات التي تطارد صديقه المقرب مطرب الراب ديدي، بالاعتداء الجنسي، والإتجار بالبشر.

نجم الراب الكندي جاستن بيبر، بعد غياب طويل، عن مواقع التواصل الاجماعي، نشر عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، صور له، وظهر وهو يقوم بالعزف على الأورج، في واحدة منها، ويتناول مشروب في الثانية.

و يعد هذا هو الظهور الأول، لنجم الراب بيبر، بعد القبض على صديقه المقرب نجم الراب ديدي، في 16 سبتمبر الماضي، بسبب قائمة طويلة من الاتهامات، منها الاتجار بالجنس، الابتزاز، والاعتداء الجنسي على 25 قاصرًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات .

مغني الراب، كان قد نشر عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، صور تجمعه مع ديدي، وعلق "أخي"، كما شارك معه بالغناء في آخر ألبوماته .