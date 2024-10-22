"Tvision" توجه الشكر للمواهب الشابة وتستعد لطرح فيلم "الحريفة 2" بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

وجهت "Tvision" الشركة المنتجة لفيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" الشكر لكل المواهب الشابة الذين أرسلوا مقاطع فيديوهات كشفوا خلالها عن مواهبهم للمشاركة في أحداث الجزء الثاني وذلك عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم "Tvision" مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من أبطال الفيلم من كواليس التصوير وهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة وقامت بتوجيه الشكر لكل من قام بإرسال الفيديوهات من أجل المشاركة، وعلقت: "مع اقتراب نزول الفيلم، حابين نشكر كل الناس اللي بعتولنا فيديوهات وكانوا عايزين يشاركوا معانا في الفيلم".

واستكملت: "إحنا مبسوطين جدًا إننا جالنا العدد الكبير ده من الفيديوهات، وده لأن مصر هتفضل دايمًا تطلع مواهب عظيمة وناس شاطرة، اختارنا من الفيديوهات دي اللي قدرنا نختاره واللي كان ينفع يكون معانا في الفيلم، وتم الاحتفاظ بباقي الفيديوهات عشان خاطر يتم اختيار منها مواهب جديدة في المشاريع الجاية".

عرض الجزء الأول من فيلم "الحريفة" مطلع العام الجاري، وانضم لقائمة أعلى عشر أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى الإيرادات خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

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ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في إطار كوميدي رياضي حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى، وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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