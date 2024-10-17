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محمد على رزق وأبطال مسرحية "عريس البحر" ضيوف "واحد من الناس"

05:41 م الخميس 17 أكتوبر 2024

محمد على رزق وأبطال مسرحية ''عريس البحر'' ضيوف ''و

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كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الإثنين المقبل من برنامج "واحد من الناس"، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان محمد علي رزق والذي يتحدث عن آخر أعماله الفنية والتي قدمها في رمضان الماضي من خلال شخصية واحد من ذوي الهمم

كما يتحدث عن مشاركته بمسلسل جودر، وعن بدايته الفنية وتميزه في الأدوار الكوميدية وإنقاص وزنه وعلاقته بالمسرح وأهم الأدوار الفنية في حياته بالإضافة إلى حياته الخاصة وزواجه وأسرته.

وفي الفقرة الثانية يستضيف الليثي نجوم وأبطال مسرحية "عريس البحر" وهم مخرج العرض وليد طلعت، والممثلين شريف غانم وتامر مهيب وسارة حامد ومحمد مجيد ومحمد عطية والمؤلف محمد عادل.

يعرض برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة.

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برنامج واحد من الناس عمرو الليثي محمد علي رزق مسرحية عريس البحر مسلسل جودر
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