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أحلام تعتذر لشيرين عبد الوهاب لهذا السبب

03:13 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    أحلام و شيرين عبد الوهاب
  • عرض 4 صورة
    أحلام و شيرين عبد الوهاب
  • عرض 4 صورة
    أحلام و شيرين عبد الوهاب
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كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة النجمة أحلام الشامسي اعتذار للفنانة شيرين عبد الوهاب، لعدم تهنئتها بعيد ميلادها الـ44.

وكتبت أحلام على حسابها بموقع "إكس": "كل عام وأنتي قلبي آسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا وأختنا الغالية أوي أوي، وأنا جاية مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع اقرى عليك ياسين يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائمًا نجمة نفخر بها شيرين عبدالوهاب".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

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شيرين عبد الوهاب أحلام أحلام الشامسي
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