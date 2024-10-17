أحلام تعتذر لشيرين عبد الوهاب لهذا السبب

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة النجمة أحلام الشامسي اعتذار للفنانة شيرين عبد الوهاب، لعدم تهنئتها بعيد ميلادها الـ44.

وكتبت أحلام على حسابها بموقع "إكس": "كل عام وأنتي قلبي آسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا وأختنا الغالية أوي أوي، وأنا جاية مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع اقرى عليك ياسين يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائمًا نجمة نفخر بها شيرين عبدالوهاب".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أحلام أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

اقرأ أيضًا

"سيني جونة للمواهب الناشئة" يعلن إطلاق برنامج "المواهب الصاعدة"

آية سماحة تهاجم استخدام الكلاب في التجارب العلمية في الجامعات

بالفيديو..كريم فهمي يعلن إنشاء صفحة رسمية له على موقع "فيسبوك"

عفاف مصطفى: أخذت درس العمر ونجومنا ولا نفعوني