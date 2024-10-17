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بالصور.. انهيار الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها

03:06 م الخميس 17 أكتوبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
  • عرض 12 صورة
    8
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
  • عرض 12 صورة
    الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جثمان جدتها
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كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب

شيع منذ قليل جثمان جدة الفنانة ملك قورة، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواها الأخير.

وشهدت الجنازة انهيار الفنانة ملك قورة، وغياب والدة ملك قورة الفنانة عبير منير.

وأعلنت "قورة" خبر وفاة جدتها، وكتبت عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "ستوري" : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني، أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين.. ادعولها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.

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