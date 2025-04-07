منة شلبي عن "شمس وقمر": تقديم شخصيتين في المسرحية تحدي

كتبت- منى الموجي:

أعربت النجمة منة شلبي، عن سعادتها بردود الفعل التي تأتيها من الجمهور في السعودية بعد مشاهدتهم مسرحية "شمس وقمر"، والتي تم عرضها في جدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت منة في حوارها مع برنامج عرب وود: "أول مرة أعمل مسرح، مش عايزة أعمل مسرحية وخلاص، بحب المسرحية دي جدا وكان تحدي إني أعمل شخصيتين".

وتابعت "عايزة أعمل مسرحية تبقى زي الشو اللي بنتفرج عليه لما بنسافر، ونقدر نتفرج عليها تاني وتالت، وتبقى مسرحية لطيفة وبتقول حاجة بس في نفس الوقت مسلية والناس مبسوطة ومتكونش طويلة".

ووجهت الشكر للجمهور: "شكرا جدا انتوا بتبسطوني قوي، وكل التعب بيروح أول ما الناس بتبقى مبسوطة".

"شمس وقمر" تأليف محمد عز الدين، حسين عيد، إخراج عمر المهندس، بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، صلاح الدالي، مصطفى البنا.