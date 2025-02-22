رمضان 2025.. إنجي المقدم تعلن انتهاء تصوير مسلسل "كامل العدد 3"

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة إنجي المقدم انتهاء تصوير مسلسل "كامل العدد 3"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت إنجي صورًا من كواليس "كامل العدد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "فركش كامل العدد ++ .. باي باي شادية، بحبكم اوي يا أحلى وألذ عيلة ومبسوطة أوي اني انضميت لكم السنة دي".

وأضافت: "ملحقتش أتصور مع دينا وشريف وأستاذ خالد ووسام وأستاذة إسعاد وناس تانية كتير، بس بحبكم كلكم اوي ويارب نكسر الدنيا و نتجمع تاني على خير".

View this post on Instagram A post shared by Injy El Mokkaddem (@injyelmokkaddem)

وتعرض قناة "أون" مسلسل "كامل العدد 3" بشكل حصري عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

المسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة ويخوض بطولته دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال، وإخراج خالد الحلفاوي.

اقرأ أيضا..

منى زكي تهنئ ياسمين عبدالعزيز على مسلسل "وتقابل حبيب".. ماذا قالت؟

منى زكي توجه رسالة لـ أبطال مسلسل "إخواتي".. وكندة علوش ترد