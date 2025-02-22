ياسر جلال لـ"مصراوي": نجاح "جودر" مستحق لأنه نتاج إخلاص وجهد كبير

كتبت- منى الموجي:

تحدث النجم ياسر جلال عن سر نجاح الجزء الأول من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة، والذي شارك به في السباق الرمضاني لعام 2024، مؤكدًا أن الإخلاص والجهد الكبير الذي بذله المشاركين أمام وخلف الكاميرا من أسباب النجاح.

وتابع ياسر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "اللهم لك الحمد والشكر، النجاح الفضل فيه يرجع لـ ربنا سبحانه وتعالى، ثم لكل أفراد العمل بداية من الكاتب أستاذ أنور عبدالمغيث، والمخرج أستاذ إسلام خيري، ومدير التصوير أستاذ تيمور تيمور، وأستاذة منى التونسي الاستايليست، ومهندس الديكور أحمد فايز، مهندس الصوت حسن أبو جبل، وأستاذ تامر مرتضى منتج المسلسل مع أستاذ محمد السعدي".

وأضاف "وفي نفس الوقت أستاذ تامر عمل الجرافيكس الجميل المبهر اللي في جودر، المسلسل ضم جيشا كبيرا من العاملين كانوا شغالين على الجرافيكس، وهو ما أثرى العمل، فالنجاح مستحق لأنه نتاج جهد كبير من كل فريق العمل، وطبعا كل الأساتذة النجوم الذين أفتخر أنني كنت جزءا منهم، وضيوف الشرف، كلها عوامل كبيرة من أسرار النجاح، إلى جانب الإخلاص في العمل في كل العناصر التي كانت على أعلى مستوى".

"جودر 2" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو عمل مأخوذ عن قصص ألف ليلة وليلة، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، غادة طلعت، أحمد بدير، أحمد فتحي، جيهان الشماشرجي ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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