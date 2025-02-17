رمضان 2025.. رحلة البحث عن الكنوز الأربعة مستمرة في البرومو الرسمي لـ"جودر 2"

كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، عن البرومو الرسمي للجزء الثاني من جودر – ألف ليلة وليلة الذي من المقرر عرضه في مارس المُقبل، ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وضم البرومو لقطات مختلفة من الموسم الجديد، لمعظم أبطال العمل، وبينهم: ياسر جلال في ثوب جودر والملك شهريار، ياسمين رئيس، رشوان توفيق، نور اللبنانية، تارا عماد، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، أحمد فتحي، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، مراد مكرم.

يؤكد الإعلان استمرار الصراع بين جودر وقوى الشر، ورغبة الملك شهريار في معرفة إلام ستنتهي الحكاية التي ترويها له شهرزاد، ومن بين الجمل التي جاءت على لسان الشخصيات: "جودر هو حصان السبق والأيام بينا" تقولها (شواهي- نور اللبنانية)، ويسأل شهريار زوجته "عارفة ليه الشطرنج لعبة الملوك؟"، بينما تتساءل شروق حول حقيقة عودة زوجها (جودر رجع بجد؟)، ويثور بطل الحكاية مرددا "أنا جودر بن عمر المصري مفتاح اللغز وحجر الزاوية في قضية تهم الكون كله".

وعلق المسؤول عن صفحة قناة ON E: "هنكمل اللي وقفنا عنده في الحدوتة.. انتظروا حكايات شهريار وشهرزاد والبحث عن الكنوز الأربعة مع النجم ياسر جلال في مسلسل جودر2 فقط وحصريًا على شاشة ON في رمضان 2025".

"جودر 2 – ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، أحمد بدير، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد فتحي، تارا عماد، غادة طلعت، رشوان توفيق، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي.