وحوش وكائنات غريبة.. 20 صورة من "جودر 2" قبل عرضه في رمضان 2025

كتبت- منى الموجي:

كشف البرومو الرسمي للجزء الثاني من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في مارس المُقبل، عن مواجهة البطل لوحوش وكائنات غريبة في رحلة بحثه عن الكنوز الأربعة.

ونشرت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، البرومو الرسمي، وضم البرومو لقطات مختلفة لمعظم أبطال العمل، وبينهم: ياسر جلال في ثوب جودر والملك شهريار، ياسمين رئيس، رشوان توفيق، نور اللبنانية، تارا عماد، أحمد بدير، وليد فواز، أحمد فتحي، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي.

ويشهد الموسم الجديد ظهور نجوم جدد، بينهم الفنانة غادة طلعت التي انضمت للأحداث وتلعب دور (الجملة) العنصر النسائي في عصابة تمثل إحدى قوى الشر التي تحارب جودر، كما يظهر ضمن أحداث الموسم الجديد الفنان مراد مكرم.

ويشير "البرومو" إلى استمرار الصراع بين جودر وقوى الشر، ورغبة الملك شهريار في معرفة إلام ستنتهي الحكاية التي ترويها شهرزاد، ومن بين الجمل التي جاءت على لسان الشخصيات: "جودر هو حصان السبق والأيام بينا" تقولها (شواهي- نور اللبنانية)، ويسأل شهريار زوجته "عارفة ليه الشطرنج لعبة الملوك؟"، بينما تتساءل شروق حول حقيقة عودة زوجها (جودر رجع بجد؟)، ويثور بطل الحكاية مرددا "أنا جودر بن عمر المصري مفتاح اللغز وحجر الزاوية في قضية تهم الكون كله".

"جودر 2 – ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، أحمد بدير، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد فتحي، تارا عماد، غادة طلعت، رشوان توفيق، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي.