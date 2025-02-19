ماذا قال أبطال "العتاولة 2" عن المسلسل قبل عرضه في رمضان 2025؟

كتب - معتز عباس:

تواصل قناة "ام بي سي مصر" الترويج لمسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "ام بي سي مصر"، مقطع فيديو، لرسائل من أبطال "العتاولة 2" للجمهور، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونستعرض رسائل أبطال "العتاولة 2" قبل عرض المسلسل على قناة "ام بي سي مصر".

أحمد السقا: "العتاولة راجعين عشان انتم اللي قولتنا ارجعو وطلبتوا مننا احنا نرجع".

باسم سمرة: "العتاولة راجعين عشان الحب اللي شوفنا منكم السنة اللي فاتت".

طارق لطفي: "قولنا لازم نعمل جزء تاني يارب يعجبكم أكتر من الأولاني".

زينة: "استنونا في رمضان على ام بي سي مصر"

فيفي عبده: "وسع العتاولة أهم".

مصطفى أبو سريع: "هنتقابل قريب أوي على ام بي سي مصر".

أحداث الجزء الثاني من المسلسل هي استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحا كبيرا ويدور حول الشقيقان "خضر ونصار" اللذان يعملان في النصب والجريمة ولكنهما قررا التوبة ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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