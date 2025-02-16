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رمضان 2025.. جومانا مراد تعلن انضمامها لـ"العتاولة 2" (فيديو)

07:49 م الأحد 16 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد 1
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    جومانا مراد
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    من كواليس العتاولة
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كتب- مصراوي:

شاركت الفنانة جومانا مراد متابعي صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" فيديو قصير من كواليس أول يوم تصوير لها في مسلسل "العتاولة 2"، ووجهت الشكر لمخرج العمل أحمد خالد موسى.

وقالت جومانا في الفيديو "صباح الخير شو أخباركن من مصر أم الدنيا، اليوم أول تصوير لي في العتاولة، يا رب يكون يوم حلو وممتع مع أحلى مخرج أحمد خالد، شوفوا الدلع، بيدلعني كتير، جيت لاقيت صوري كلها، واستقبلني بالورود.. شكراً".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور على الفيديو، وبينها: "تستاهلي حبيبتي كل الورود، ربنا يوفقك يا قمر، ده باقي أسبوعين بس على رمضان لسه أول يوم، صباحك أحلى ورد يا نجمة النجوم، النجمة الرائعة صاحبة الطلة الجميلة أسعد الله أوقاتك بكل خير، حد يقوم من النوم زي القمر كدة".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة: أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، فيفي عبده، زينة، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

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