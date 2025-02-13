20 صورة.. رقص فيفي عبده وأحمد السقا وطارق لطفي في كواليس "العتاولة 2"

كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

يواصل صناع ونجوم الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، تصوير مشاهدهم المتبقية في العمل الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 على شاشة قناة mbc مصر مطلع شهر مارس المُقبل.

ورافق "مصراوي" العتاولة في لوكيشن تصوير مشاهدهم باستاد الدفاع الجوي، وظهر نجوم المسلسل وهم يرتدون قميص نادي الاتحاد السكندري.

والتقط مصراوي صورا لنجوم المسلسل بينهم: أحمد السقا، فيفي عبده، طارق لطفي، وهم يرقصون، كما ضمت الصور عددا كبيرا من الفنانين المشاركين في البطولة، منهم: زينة، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، مريم الجندي.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

"العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، من إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.