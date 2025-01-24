رمضان 2025.. شاهد تطرح 8 بوسترات منفردة لأبطال "أم 44" بينهم سمية الخشاب

كتب- هاني صابر:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "أم 44" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل سمية الخشاب وإيمان الحسيني وعبير أحمد وجومانا مراد وفاطمة الصفي وليلى عبدالله وميس كمر ولولوة الملا.

مسلسل "أم 44" تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول عدد من النماذج والصراعات بينهم.

ويعد مسلسل "أم 44" هو أولى تجارب الفنانة سمية الخشاب في الدراما الخليجية، ومن تأليف الكويتية هبة مشاري حمادة، وإخراج السوري المثنى صبح، ويشاركها البطولة جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، ليلى عبدالله.

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