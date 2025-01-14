بالفيديو- هدى الإتربي ترقص في كواليس مسلسل "العتاولة 2"

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة هدى الإتربي، الترويج للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت هدى مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي ترقص على أحد تريندات "تيك توك"، وهي أغنية "أنا وأنت لا مقدرش" للفنانة وفاء عامر، وكتبت: "مين مستني دينا، العتاولة 2، قنبلة الجيل".

وشاركت الفنانة هدى الإتربي بالجزء الأول من مسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، تأليف هشام جلال، إخراج أحمد خالد موسى، ولفتت الأنظار لدورها "دينا رفارف" وحققت خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات، وانضم لفريق عمل الجزء الثاني الفنانة فيفي عبده، والفنانة نسرين أمين.

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يذكر أن، الفنانة هدى الإتربي تشارك بمسلسل "هابي هالوين" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم حنان مطاوع، محمود عبد المغني، كلوديا حنا، محمد كيلاني، مروة الأزلي، تأليف وإخراج أحمد عبده، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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