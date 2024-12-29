"مبسوطة إنها عجبتك".. هنا الزاهد توجه رسالة لـ تامر حسني بعد حضوره مسرحية "الباشا"

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة شكر لصديقها المطرب تامر حسني، على حضوره مسرحية "الباشا" والتي تعرض حاليًا على مسرح على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت هنا ستوري يجمعها بتامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، وكتبت: "نورنا النهاردة تيمو في المسرحية وكلنا انبسطنا بوجودك، كان نفسي تشوفني وأنا أشيك من كدة وأسفه على بشاعة الصور".

ورد عليها تامر وكتب: "قمر قمر في كل حالاتك يا نونيا، والمسرحية رهيبة جميلة فوق الوصف يارب دايما خطواتك قمر زيك"، لتعلق وتكتب: "مبسوطة إنها عجبتك".

وتعرض مسرحية الباشا في الفترة من 25 ديسمبر حتى 1 يناير 2025 برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

"الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، والأغاني من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

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