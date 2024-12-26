بعد تصدره "التريند".. 25 صورة من مسلسل "موضوع عائلي"

قبل عرضه غدا.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "موضوع عائلي 3"

القاهرة- مصراوي:

نجح الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي مع انطلاق عرض أولى حلقاته على منصة شاهد VIP في جذب الجمهور، وجاء بين الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير "جوجل".

موضوع عائلي نجح منذ موسمه الأول في تحقيق قاعدة عريضة من الجمهور، الذي يحرص على متابعة حلقاته والتفاعل مع الأحداث، خاصة وأن يدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وإلى جانب أبطاله الأساسين ينضم في كل موسم نجوم ونجمات جدد.

تتواصل أحداث الموسم الثالث من "موضوع عائلي" مع "إبراهيم" (ماجد الكدواني) بعدما تشهد حياته مُتغيراً هاماً، إذ يُصبح جداً لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

ماجد الكدواني

وقال الفنان ماجد الكدواني في بيان صحفي إنه فخور بالمُشاركة في هذا العمل والوصول إلى الموسم الثالث في الأحداث: "بالتأكيد نجاح الموسمين الأول والثاني، فاقا توقعاتنا"، مشيراً إلى أن النجاح يعود إلى الصدق في الأحداث وتفاعل الجمهور الُمستقبل وثقته فيما نُقدمه.

ويضيف الكدواني "ثمة مسؤولية كبيرة أحملها على عاتقي مع فريق العمل تدفعنا إلى تقديم عملاً يتوجه إلى العائلة نفتخر به، المسلسل وصل إلى أجيال متعددة من المُشاهدين في العالم العربي، خصوصاً الأطفال وهو ما يُحملنا المزيد من المسؤولية".

رنا رئيس

من جانبها، تقول رنا رئيس إنها على المستوى الشخصي لم تعش تجربة الأمومة حتى الآن، لكنها اكتسبت بعض المُمارسات مع أبناء العائلة، مما منحها بعض الخبرة التي انعكست عليها في الأحداث. وعن أبرز المُفارقات التي تتعرض لها، هي اعتقاد بعض الناس أنها بالفعل ابنة الفنان ماجد الكدواني، وقالت إن أكثر ما تسأل عنه، هو موعد عرض الموسم الثالث، وإذا ما كان هناك مواسم أخرى منه. وتشير رنا إلى أنها محظوظة لمُشاركتها في عدد من الأعمال التي تُقدم على "شاهد"، وهو ما حقق لها جماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي.

طه دسوقي

أما طه دسوقي، فأكد أن "موضوع عائلي" هو من الأعمال التي يُطلق عليها "وجه الخير" عليه، وعلى عدد كبير من الفنانين، ويضيف إن شخصية حسن في الأحداث قريبة منه في الحقيقة، فهو بالفعل حاول أن يُصبح ممثلاً وبدأ بأدوار صغيرة في التمثيل، وقدم مُحاولات مُختلفة في الستاند آب كوميدي وهو ما يتشابه مع تجربته الفعلية.

ويشير طه إلى أن هناك حالة من التفاعل بينه وبين رنا رئيس وماجد الكدواني وأن الجمهور أحب هذه التركيبة، ويرجع النجاح الأساسي لهذا العمل إلى المخرج أحمد الجندي.

سماء إبراهيم

تشدّد سماء إبراهيم على أنها محظوظة لانضمامها لموضوع عائلي منذ بدايته "لأن هذا المسلسل يأخذنا في زيارة عائلية لكل المنازل العربية".

وتضيف "زينب تواصل مغامراتها اليومية مع زوجها "رمضان حريقة" وهي المباراة الفنية التي ارتبط بها المُشاهدين طوال الأحداث. وأصبحت جدة خلال أحداث الموسم الثالث، وهو ما سيختلف في طريقة تعاملها مع كل الشخصيات".

محمد رضوان

من جانبه، يقول محمد رضوان ضاحكاً "رمضان حريقة" فكرة مُستمرة في كل المواسم، وهي شخصية تُشبه قسماً كبيراً من المصريين العاديين، والكثير من المُشاهدين وجدوا أنفسهم فيه، متابعا "هناك الكثير من المُفاجآت في الموسم الجديد إذ تتطور الأحداث في خطوط درامية مُتقاطعة".

مسلسل "موضوع عائلي"، من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف، وإخراج أحمد الجندي، تولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، تضم: محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

من أعمال شاهد الأصلية، انطلق الموسم الثالث من "موضوع عائلي" على "شاهد" اعتبارا من 26 ديسمبر.