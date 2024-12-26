لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رفعت لافتة "كامل العدد".. 10 صور من مسرحية "الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز

07:00 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنان كريم عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    في مسرحية الباشا
  • عرض 10 صورة
    كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد ودينا محسن
  • عرض 10 صورة
    كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد في مسرحية الباشا
  • عرض 10 صورة
    مسرحية الباشا
  • عرض 10 صورة
    كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد
  • عرض 10 صورة
    من مسرحية الباشا
  • عرض 10 صورة
    هنا الزاهد وكريم عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    النجم كريم عبدالعزيز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

رفعت مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز لافتة كامل العدد، والتي انطلقت أمس الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونفدت تذاكر الأيام الثلاثة الأولى بعد ساعات قليلة من طرحها.

وروج كريم عبدالعزيز مؤخرًا للمسرحية عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب: "مسرحية الباشا بموسم الرياض من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.. يا رب تعجبكم".

جدير بالذكر أن مسرحية "الباشا" من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، والأغاني من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

مسرحية الباشا مسرحية الباشا كاملة العدد لافتة كامل العدد كريم عبدالعزيز فعاليات موسم الرياض مسرح بكر الشدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خفض أو تثبيت الفائدة.. تأثير قرار المركزي اليوم على الاقتصاد والاستثمار
احترس من طقس الساعات المقبلة.. رياح وانخفاض الحرارة والصغرى تصل لـ4 مئوية