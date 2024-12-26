رفعت لافتة "كامل العدد".. 10 صور من مسرحية "الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز

قبل عرضه غدا.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "موضوع عائلي 3"

كتبت- منى الموجي:

رفعت مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز لافتة كامل العدد، والتي انطلقت أمس الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونفدت تذاكر الأيام الثلاثة الأولى بعد ساعات قليلة من طرحها.

وروج كريم عبدالعزيز مؤخرًا للمسرحية عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب: "مسرحية الباشا بموسم الرياض من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.. يا رب تعجبكم".

جدير بالذكر أن مسرحية "الباشا" من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، والأغاني من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.