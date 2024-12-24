رمضان 2025.. هالة صدقي أحدث المنضمين لـ"قهوة المحطة"

كتبت- منى الموجي:

انضمت النجمة هالة صدقي لأبطال مسلسل "قهوة المحطة" الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وإنتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل ليتم الإعلان عنهم في الأيام المقبلة.

المسلسل بطولة جماعية ويعرض في ١٥ حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، من خلال جريمة تتصاعد بعد ارتكابها دراما الحلقات، ومن المقرر انطلاق تصويره قريباً، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

جدير بالذكر أن الكاتب عبدالرحيم كمال يعكف حاليا على الانتهاء من كتابة الحلقات كاملة وتسليمها لشركة الإنتاج قبل بدء التصوير.