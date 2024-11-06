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"نتفليكس" تكشف عن صور جديدة من "موعد مع الماضي" قبل عرضه في 6 ديسمبر

12:59 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
  • عرض 14 صورة
    مسلسل موعد مع الماضي
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كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة الترفيه العالمية نتفليكس، عن صور جديدة من مسلسل "موعد مع الماضي" الذي من المقرر طرحه في 6 ديسمبر المُقبل.

تدور الأحداث في 6 حلقات، يخوض خلالها يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" رحلة لكشف لغز جريمة، كما يغوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحول. المسلسل يطرح سؤالا طوال حلقاته الستة وهو: إلى أي مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟

"موعد مع الماضي" من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي، محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية)، إلى جانب صبا مبارك (منى).

موعد مع الماضي شيرين رضا آسر ياسين نتفلكس
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