عادل شكل مع طارق لطفي في كواليس "العتاولة 2" بالإسكندرية

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كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة 2" في محافظة الإسكندرية، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وظهر في الكواليس الفنان طارق لطفي وهو على ظهر أتوبيس خاص بنادي الإتحاد السكندري، وبرفقته مشجع النادي الشهير عادل شكل.

ويواصل أبطال مسلسل "العتاولة 2" الترويج للمسلسل، ونشر الفنان باسم سمرة مؤخرًا صورة طريفة تجمعه بالفنان أحمد السقا، والفنان طارق لطفي من كواليس التصوير.

وانضم عدد كبير من النجوم مؤخرًا لأحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2"، أبرزهم الفنانة فيفي عبده، والفنان أمير صلاح الدين.

وتم الإعلان عن التحضير لجزء ثان من مسلسل "العتاولة" مطلع شهر أبريل الماضي، من قبل المخرج أحمد خالد موسى ونشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل وأخرى تجمعه بالمنتج أنور الصباح، معلقًا: "العتاولة رمضان 2025 إن شاء الله، أول جزء ثاني في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو".

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