مؤلف "فهد البطل" يحذر من هذا الشخص "غير صادق وليس له أي علاقة بالمسلسل"

كتب-مصطفى حمزة:

حذر المؤلف محمود حمدان، من ريجيسير وأحد مكاتب الكاستينج، التي نشرت إعلان عبر موقع فيسبوك، بشأن مسلسل "فهد البطل"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي.

المؤلف محمود حمدان، وهو مؤلف مسلسل "فهد البطل"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر صورة إعلان صفحة مكتب كاستينج، تطلب شباب وفتيات للمشاركة في أول حلقات المسلسل، مصحوبا بتحذير منه.

وكتب: "احذروا هذا الشخص غير صادق وليس له أي علاقة بمسلسل فهد البطل، لأن ناس كتير بعتولي نفس البوست، الوحيد اللي مكلف من المخرج بهذه المهمة هو عادل فقط، فهد البطل".

مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025، يشهد التعاون الثاني على التوالي بين النجم أحمد العوضي، و المؤلف محمد حمدان، إذ قدما سويا العام الماضي، مسلسل "حق عرب".