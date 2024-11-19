لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مؤلف "فهد البطل" يحذر من هذا الشخص "غير صادق وليس له أي علاقة بالمسلسل"

06:07 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

مسلسل فهد البطل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

حذر المؤلف محمود حمدان، من ريجيسير وأحد مكاتب الكاستينج، التي نشرت إعلان عبر موقع فيسبوك، بشأن مسلسل "فهد البطل"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي.

المؤلف محمود حمدان، وهو مؤلف مسلسل "فهد البطل"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر صورة إعلان صفحة مكتب كاستينج، تطلب شباب وفتيات للمشاركة في أول حلقات المسلسل، مصحوبا بتحذير منه.

وكتب: "احذروا هذا الشخص غير صادق وليس له أي علاقة بمسلسل فهد البطل، لأن ناس كتير بعتولي نفس البوست، الوحيد اللي مكلف من المخرج بهذه المهمة هو عادل فقط، فهد البطل".

مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025، يشهد التعاون الثاني على التوالي بين النجم أحمد العوضي، و المؤلف محمد حمدان، إذ قدما سويا العام الماضي، مسلسل "حق عرب".

منشور المؤلف

المؤلف محمود حمدان مكاتب الكاستينج مسلسل فهد البطل مؤلف مسلسل فهد البطل دراما رمضان 2025 أحمد العوضي حق عرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟