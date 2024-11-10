ياسمين رئيس متهمة في الحلقة الأولى من "رقم سري"

بالصور| في يومها الأول بالرياض.. "إس إس هانم" لـ إسعاد يونس ترفع لافتة

كتبت- منى الموجي:

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بدور لقاء في الحلقة الأولى من مسلسل رقم سري، وتقدم خلاله دور نائب مدير البنك.

وتدخل ياسمين رئيس ـ لقاء، في صراعات بسبب منصبها الجديد في البنك، وتتهم في قضية اختلاس مليون دولار بسبب قضية تحويل لعميل لديها وهو كمال زين ـ باسل الزارو.

وتنتهي الحلقة بوقف لقاء عن العمل، واللجوء للمحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليدافع عنها ويساعدها.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبدالتواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

وفي سياق أخر، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض في السينمات يوم 20 نوفمبر، وذلك بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير ادتوشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

وفيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف.

وفي سياق آخر، بدأت ياسمين رئيس تصوير فيلم الهنا اللي أنا فيه، والتي تجسد فيه شخصية إيمان، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.

وتعاقدت مؤخرًا على مسلسل قتيل اختياري اسم مؤقت لتشارك به في السباق الرمضاني 2025.