بحضور ليلى علوى.. أميرة سليم تعلق على مشاركتها في حفل أقيم على هامش مهرجان كان السينمائي

كتب : منى الموجي

06:43 م 24/05/2026
    المطربة أميرة سليم
    أميرة سليم
    أميرة سليم
    أميرة سليم
    الفنانة أميرة سليم في كان
    أميرة سليم تحيي حفلا على هامش مهرجان كان السينمائي
    أميرة سليم في حفل أقيم على هامش مهرجان كان
    الفنانة أميرة سليم
    أميرة سليم مع ليلى علوي
    أميرة سليم وليلى علوي
    أميرة سليم في مهرجان كان السينمائي
    أميرة سليم وهاني سلامة
    أميرة سليم
    ليلى علوي وأميرة سليم

شاركت السوبرانو العالمية أميرة سليم في إحياء أمسية أقيمت على شاطئ البحر على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، وكانت مصر ضيف شرف الحفل، والذي أقيم تحت رعاية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أبرز حضور حفل أميرة سليم في كان السينمائي

شهدت الاحتفالية حضور السفير المصري في فرنسا وعدد كبير من الشخصيات العامة والفنية والثقافية والدبلوماسية من مختلف أنحاء العالم، وحضر من نجوم مصر: ليلى علوي وهاني سلامة.

وقدمت أميرة خلال الحفل عدد من أغانيها الشهيرة، منها: أنشودة إيزيس، ونشيد الحب، وحلوة يا بلدي لداليدا، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور.

تعليق أميرة سليم على حفل مهرجان كان السينمائي

وقالت عن تواجدها في الاحتفالية "سعيدة وفخورة جدًا بمشاركتي الغنائية في هذه الأمسية التي أُقيمت على هامش مهرجان كان السينمائي، فعندما تم اقتراح مشاركتي في هذا الحدث لم أتردد لحظة، لأنني شعرت أنني لا أشارك فقط كفنانة، بل أمثل بلدي أيضًا في حدث يحمل رسالة إنسانية وثقافية مهمة، وما أسعدني بشكل خاص هو أن هذه الأمسية دعمت مستشفى الناس للأطفال في مصر، لأنني أؤمن أن الفن الحقيقي يجب أن يكون له دور ورسالة وتأثير إنساني حقيقي".

وأضافت أميرة "دائمًا اكون سعيدة عندما أمثل مصر في المحافل الدولية، كما أن وجود مصر كجزء مهم من هذا الحدث الدولي، وعلى هامش مهرجان عالمي بحجم مهرجان كان، أمرًا يدعو للفخر بالنسبة لي".

وأكدت حرصها الدائم بأن تحمل إطلالاتها في مثل تلك الاحتفاليات بصمة مصرية من خلال فستان بتوقيع المصممة المصرية العالمية فريدة تمرازا، التي تؤمن أن الهوية يتم التعبير عنها بالفن كما تعبر عنها أميرة بالموسيقى والصوت.

