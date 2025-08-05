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روبي تروج لأغنيتها الجديدة "ثانيتين"

01:19 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

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كتبت- نوران أسامة:

روّجت الفنانة روبي لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ثانيتين"، ونشرت البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ثانيتين.. قريبًا".

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا من خلال تعاونها مع الفنان أحمد سعد في أغنية "تاني" ضمن ألبوم "بيستهبل"، والتي تصدرت قوائم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي مسلسل "إخواتي" والذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح.

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روبي اغنية ثانيتين أغنية تاني
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