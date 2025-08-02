الجمهور يردد "خطفوني" مع عمرو دياب.. والأخير: صوتهم حلو قوي

العلمين- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

شهد حفل عمرو دياب المُقام اليوم الجمعة 1 أغسطس على مسرح يو أرينا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، تقديمه أغنية خطفوني من ألبومه الجديد "ابتدينا".

وردد الجمهور معه كلمات الأغنية بحماس كبير، بصورة فاجئت عمرو، ليعلق "صوتهم حلو قوي، فاجئتوني".

شهد مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة، استعراض مشوار "الهضبة" النجم عمرو دياب، ونجاحاته، من خلال عرض صور وفيديوهات من مراحل حياته المختلفة، وذلك وسط هتاف وصراخ الجمهور، وتعليقاتهم مرددين "تاريخ والله".

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، ومحمد منير، تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.