تامر حسني يهنئ رامي صبري على ألبومه الجديد.. والفنان يرد

كتب - معتز عباس:

حرص النجم تامر حسني على تهنئة صديقه المطرب رامي صبري على ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "أنا بحبك أنت".

ونشر رامي البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ليعلق تامر حسني: "مليون مبروك يا رومي يا حبيبي بالتوفيق يا رب".

ورد عليه رامي صبري وكتب: "الله يبارك فيك يا حبيبي واخويا النجم الكبير بأخلاقك وفنك يا حبيبي".

يذكر أن المطرب رامي طرح البوستر الدعائي لألبومه الغنائي الجديد "أنا بحبك أنت"، والمقرر طرحه الفترة المقبلة.

وأطلق الثنائي تامر حسني ورامي صبري أحدث ديو فيديو كليب غنائي بعنوان "فعلا مبيتنسيش"، كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

اقرأ أيضا..

10 صور من حفل خطوبة ملك دهشان ومروان المسلماني



يارا السكري تنشر صورًا جديدة.. والجمهور يغازلها: قمر في ليلة تمامه



