روبي تستعد لإحياء حفلا غنائيا ضخمًا بـ العين السخنة في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

تستعد المطربة روبي، لإحياء حفلاً في أحد القرى السياحية بمنطقة العين السخنة، يوم 31 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقدم روبي أعمال غنائية جديدة ضمن أحداث الحفل الغنائي، الذي سيشهد حضور كبير من الجمهور الذي يقضي إجازة الصيف.

وأحيت روبي العديد من الأغاني في حفلاته السابقة، منها: "ليه بيدرى، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مر".

كما من المقرر أن تحيي روبي حفلًا يوم 30 مايو الجاري في دولة الأردن، ثم تعود بعدها على العين السخنة لإحياء حفلها الغنائي يوم 31 مايو.







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