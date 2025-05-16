بالفيديو.. تامر حسني يطرح أغنيته "المقص" بمشاركة رضا البحراوي على "يوتيوب"

كتب- هاني صابر:

طرح المطرب تامر حسني، مساء الخميس، أغنية "المقص" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويشارك "تامر" في غنائها المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وتعد هذه الأغنية من فيلمه المنتظر "ريستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 29 مايو الجاري للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2025.

أغنية "المقص" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس عمرو الخضري، وميكس مودي منير، وماستر علي فتح الله.

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، ويحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

الفيلم بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.