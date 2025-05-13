هاني فرحات: فخور بقيادة أوركسترا المتروبوليتان على مسرح أهم أوبرا في العالم

كتبت- منى الموجي:

قدم المايسترو هاني فرحات قبل ساعات حفلا على مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح الموسيقية في العالم، وقاد أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل مشترك مع الأوركسترا السعودية في النسخة العالمية السابعة لسلسلة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقى تحت شعار آفاق الإبداع تتسع في كل محطة.

وأعرب فرحات عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الحفل وهو ما لمسه من تجاوب الجمهور الأسترالي مع المقطوعات الموسيقية والغنائية .

ولفت إلى أن تواجد جمهور كبير من الجاليات العربية المقيمة بأستراليا في الحفل كان بمثابة مفاجأة له، خاصة وأن بعضهم جاء من عدة مدن خصيصا إلى سيدني.

وأكد أن الحفل شكّل محطة جديدة في سلسلة محطات الأوركسترا بهدف إبراز جمال التراث الثقافي والتنوع الفني في تاريخ الموسيقى العربية والسعودية على وجه الخصوص .

وأشار فرحات إلى أن الحفل تضمن مشاركة الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان في تقديم مقطوعة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين العربية والأسترالية.

وشدد على أن عالمنا العربي يمتلك ملحنين وعازفين لا يقلون موهبة عن الموسيقيين العالميين بل ويتفوقون عليهم سواء في التأليف الموسيقي أو العزف أيضا .

وذكر أن المحطات السابقة للأوركسترا حققت نجاحا كبيرا وساهمت في اكتساب الموسيقى العربية لجمهور جديد مختلف، كما لعبت دورا حيويا في مزج الثقافة والفنون العربية مع ثقافات وفنون مختلفة بهدف صناعة تجربة موسيقية استثنائية تنسج إبداعها على خارطة الفن والثقافة .

يشار إلى أن المايسترو هاني فرحات قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة بدأت في فرنسا والمسرح الوطني بالمكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي إنجلترا واليابان وفي المملكة العربية السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.