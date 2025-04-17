بالفيديو.. مي فاروق تطرح "اللي شافنا" خامس أغنيات ألبوم "تاريخي"

كتب- هاني صابر:

طرحت المطربة مي فاروق، أغنية "اللي شافنا" وهي خامس أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم"تاريخي" على "يوتيوب" .

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

أغنية "اللي شافنا" تحمل الطابع الرومانسي، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائي دافعهما المشترك هو السعادة.

وتقول بعض كلمات أغنية "اللي شافنا":

اللي شافنا مرة مع بعض وعرفنا

إكتشفنا حب روحنا وإختلافنا

قال علينا قال يا بخت الحُب بينا

من حلاوة الشوق طبيعي يبان علينا

أنت فرحة فرحة بتشوفها عينيا

أنت لحظة لحظة حلوة تمُر بيا

وأنت أملي لسنين جاية

أنت ونسى في لياليا

يا أغلىّ الناس على قلبي

بدرجة مية في المية.

يذكر أن، مي فاروق طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخي" وكانت بعنوان "باركوا " من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسي، و الثالثة "ميزني" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.





