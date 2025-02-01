بالصور| عمر العبداللات يتألق في حفل مهرجان أمواج العقبة بالأردن

كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات، حفلا كبيرًا أقيم ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة، في مدينة العقبة الساحلية، على شاطئ البحر الأحمر بالأردن، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وتألق عمر العبداللات في الحفل وقدم عددا كبيرا من أغانيه، وسط حضور جماهيري ضخم، إذ تضمن برنامج الحفل باقة متميزة من أشهر أغانيه التي تفاعلوا معه فيها ورددوا كلماتها، منها: أغنية "تدرى تمنيتك"، وأغنية "إلنا الله"، وأغنية "كيف الهمة"، وغيرها من الأعمال.

وكان الفنان عمر العبداللات طرح أغنية جديدة مؤخرا بعنوان "أدمنت صوتك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.