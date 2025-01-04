أول عروس في 2025.. مي فاروق تطرح أحدث أغنياتها "باركوا"

كتب – مؤمن سعد

طرحت المطربة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أحدث أغنياتها بعنوان "باركوا"، وذلك بعد تصدرها التريند في محركات البحث، ومنصات السوشيال ميديا، كأول عروس في عام 2025، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

ويقول مطلع الأغنية: زغرطولنا باركوا باركوا دى الفرحة الليلة.. ارقصولنا مالكوا مالكوا دى السهرة طويلة.

يذكر أن مي فاروق، كانت قد احتفلت يوم الخميس، بزفافها على الفنان محمد العمروسي، بأحد الفنادق الكبرى، في أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والإعلام.

وعلقت مي على حفل زفافها، من خلال نشرها صورة جمعتها بالفنان محمد العمروسي، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "من قلوبنا بنقول شكرًا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا أكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودي حاجه عمرها مابتتقدر بثمن".

وأضافت مي: "كل ابتسامة كل كلمة حلوة، وكل دعوة من القلب، لمستنا وأسعدتنا أكتر ماتتخيلوا، فرحتنا كانت مكتملة بوجودكم معانا، وربنا ما يحرمنا من قلوبكم، ولا محبتكم، ولا دعواتكم.. بنحبكم جدًا جدًا.. مي فاروق ومحمد العمروسي".