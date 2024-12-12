بالفيديو.. منة فاضل تطرح كليب "ما بقتش بخير" على "يوتيوب"

كتب- هاني صابر:

طرحت المطربة منة فاضل، اليوم الخميس، كليبها الغنائي الجديد "ما بقتش بخير" على "يوتيوب"، وهي من إنتاج شركة sms للإنتاج الفني.

أغنية "مابقتش بخير" من كلمات عفت الشناوي، وألحان معز علي، وتوزيع وفواصل موسيقية محمد مجدي، وميكس وماستر محمد مجدي، صولو كيبورد محمود شاهي، وجيتار مصطفى نصر، واستايلست رحمة عيد، وميكاب سمراء مبارز، وإنتاج sms media production - معتز عرموش.

وكان تيزر الأغنية الذي كشفت عنه الجهة المنتجة، قد تصدر التريند على منصة "تيك توك".

وفي بيان صحفي، صرح خلاله منتج الأغنية معتز عرموش، بأن الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بأحد المناطق بالقاهرة تحت قيادة المخرج أحمد علاء، وتطرح على عدد من المنصات الموسيقية منها أنغامي وسبوتيفاي وقناة مزيكا.

تأتي هذه الأغنية لمنة فاضل بعد نجاح حفلها مع المطرب رامي جمال الذي أحياه مؤخرا بالإسكندرية.

يذكر أن، منة فاضل كانت قد طرحت مؤخرا أغنية "غلطان" على "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية، وتعاونت فيها مع مكتشف النجوم معتز عرموش، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا مع الجمهور.