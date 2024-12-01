"كإنك مسكن".. أحدث أغاني بهاء سلطان تثير الجدل والمنتج سعيد إمام يعلق

كتب- مصطفى حمزة:

نجحت أغنية "كإنك مسكن"، التي طرحها المطرب بهاء سلطان، في الوصول إلى المركز الخامس، في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية، التي حققت ما يزيد عن الـ 855 ألف مشاهدة، عبر قناة شركة روتانا، على موقع يوتيوب، يواجه صناعها، والمطرب بهاء سلطان، اتهاما بالترويج للمخدرات، بسبب كلماتها.

وفي المقطع محل الاتهام، يقول المطرب: "كإنك مسكن، وكل أما يخلص بموت، أو زي المخدر اللي بتعاطاه من كتر الضغوط".

ومن جهته رد المنتج سعيد إمام "مدير شركة روتانا"، على سؤال "مصراوي"، بشأن الاتهام الموجه إلى صناع الأغنية، وقال "اتهام غير صحيح أكيد، المعنى المقصود، غير كده خالص".

الأغنية كان اسمها في البداية "أعراض إنسحاب"، قبل أن يتم تعديله، وهي من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع وميكس حاتم محسن، وإنتاج روتانا ميوزيك.

المطرب بهاء سلطان، طرح ميني ألبوم يضم 3 أغاني، وهي "كإنك مسكن"، و"حن عليا" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم، و"أنت طيب" من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محيي، توزيع يحيى يوسف.

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