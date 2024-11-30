طبيب شيرين عبد الوهاب يدافع عنها بعد حفل الكويت: "ملكة الطرب العربي"

" الكويت أرضي وفتحت عيني عليها".. معلومات عن داود حسين بعد سحب الجنسية

كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بعد إطلاقها عدد من التصريحات في حفلها الأول، بعد العودة من وعكتها الصحية بالكويت.

وتصدرت الترند بعد اعتذارها عن الجملة التي اعتبرها البعض مسيئة في حق الملحن الراحل محمد رحيم عندما طالبت الجمهور بقراءة الفاتحة على روحه وقالت:"سيئة جارية"، وبالرغم من اعتذارها إلا أن الهجوم طالها من البعض.

مما دفع طبيبها الدكتور نبيل عبد المقصود الذي رافقها بالحفل للخروج عن صمته للدفاع عنها.

قائلا:"حان وقت الرد…أغلب الميديا كانوا بيسألوني عن صحة شيرين عبد الوهاب، وعن الشائعات المغرضة التي تناولها البعض وكنت مؤجل الرد عليهم".

وأوضح:"والآن …حان وقت الرد لنفي كل ما تردد حولها حيث أبدعت وتألقت شيرين في حفلها بالكويت واستمرت في الغناء المتواصل لمدة ساعتين رغم شدة برودة الجو وإقامة الحفل في جو مفتوح لكن حبها لفنها، وتفاعل جمهورها معها أفرز لوحة فنية رائع".

واستكمل:"تناولت الميديا بعض الكلمات العفوية الغير مقصودة والتي صدرت منها أثناء الحفل".

واختتم:"لكن أحب أقول أن شيرين انسانه طيبه وعفويه جدا، واللطيف أن جمهورها بالحفلة أشعل الحفل بالنداءات والتصفيق لها لمعرفتهم بعفويتها الغير مقصودة، شيرين عبد الوهاب هي صاحبة الصوت الفريد الذي يؤهلها لأن تكون، ملكة الطرب العربي".