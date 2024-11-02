الموسيقار عادل حقي يتهم تووليت بسرقة لحن "ما تيجي أعدي عليك"

كتب- مروان الطيب:

اتهم الموزع الموسيقي عادل حقي، المغني تووليت بسرقة ألحان أغنيته الشهيرة "ما تيجي أعدي عليك"، قائلا إن اللحن الخاص بها موجود بالفعل على موقع "يوتيوب"، وأن هذه النوعية من الفنانين عمرهم قليل في عالم الغناء على حد قوله.

وعن رأيه في المغني تووليت، قال عادل حقي ببرنامج"القاهرة اليوم": "لما أشوف حاجة غلط، لازم أطلع أقول ده غلط، وخصوصًا لما بقى ترند والناس بقت تتقبله، وتراك ما تيجي أعدي عليك دي مزيكا موجودة على اليوتيوب أصلا، كفاية سرقة بقى وكفاية هبل، وأما نشوف هيستمر قد ايه، وشايف الناس دي عمرها قليل لكن المشكلة إن أنت واخد مكان حد تاني كويس، والحل أن فيه نقابة مالهاش أي دور وكل الناس بتوع المهرجانات اللي ممنوعة كانوا كلهم في الساحل بيغنوا هناك".

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يذكر أن الموزع الموسيقي عادل حقي شارك بتوزيع الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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