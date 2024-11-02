إعلان

الموسيقار عادل حقي يتهم تووليت بسرقة لحن "ما تيجي أعدي عليك"

10:00 ص السبت 02 نوفمبر 2024

عادل حقي يتهم تووليت بسرقة لحن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

اتهم الموزع الموسيقي عادل حقي، المغني تووليت بسرقة ألحان أغنيته الشهيرة "ما تيجي أعدي عليك"، قائلا إن اللحن الخاص بها موجود بالفعل على موقع "يوتيوب"، وأن هذه النوعية من الفنانين عمرهم قليل في عالم الغناء على حد قوله.

وعن رأيه في المغني تووليت، قال عادل حقي ببرنامج"القاهرة اليوم": "لما أشوف حاجة غلط، لازم أطلع أقول ده غلط، وخصوصًا لما بقى ترند والناس بقت تتقبله، وتراك ما تيجي أعدي عليك دي مزيكا موجودة على اليوتيوب أصلا، كفاية سرقة بقى وكفاية هبل، وأما نشوف هيستمر قد ايه، وشايف الناس دي عمرها قليل لكن المشكلة إن أنت واخد مكان حد تاني كويس، والحل أن فيه نقابة مالهاش أي دور وكل الناس بتوع المهرجانات اللي ممنوعة كانوا كلهم في الساحل بيغنوا هناك".

يذكر أن الموزع الموسيقي عادل حقي شارك بتوزيع الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

ماريان خوري لـ"مصراوي": "الجونة السينمائي" شهد تركيزا كبيرا على الأفلام العربية

عادل حقي ما تيجي أعدي عليك سرقة لحن تووليت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)