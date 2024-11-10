تصل لـ24 ألف.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

كتب- مصطفى حمزة:

طرحت الشركة المنظمة لمهرجان "road Rush - Kuwait"، تذاكر حفل المطربة شيرين عبدالوهاب، المقرر إقامته يوم 29 نوفمبر الجاري.

الحفل قسمت أسعار التذاكر به، إلى 7 فئات، وتبدأ من 25 ديناركويتي، ما يعادل 4017 جنيه مصري، وتصل إلى 150 دينار كويتي، وهو ما يعادل 24 ألفا و102 جنيه مصري .

المطربة شيرين عبدالوهاب، تحيي حفلها، وذلك بعد إجراء تعديلات على نجومه، إذ سبق وتم الإعلان عن تقديم المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الحفل بمشاركة المطرب الجزائري الشاب خالد، والمطرب أحمد سعد.

وكان من المقرر، أن يكون الحفل المقام في ستاد سباقات السيارات بالكويت، مخصصا فقط للعائلات، قبل أن يصبح مفتوحا، عقب الإعلان عن أن نجمة الحفل هي المطربة شيرين عبدالوهاب.



المطربة شيرين عبدالوهاب، كانت طرحت أغاني، بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت، والتي تعاونت خلالها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، من بينهم: تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، وتامر عاشور، أحمد زعيم، أحمد حسن راؤول.