إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة هاجر السراج، خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة سوداء .

وأطلت مرتدية فستان طويل باللون الأسود، ورسمت "تاتوه" على شكل "نحلة" في أحد ذراعيها، ونسقت معه مجوهرات مكونة من كولية وحلق باللون الفضي، ونسقت معه كلاتش فضية اللون.

واعتمدت مكياجا بدرجات النود، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المرفوع لأعلى.

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إطلالة جريئة وتاتو على شكل نحلة.. هاجر السراج في سابع أيام الجونة