مهرجان الجونة

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ساحرة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة- 10 صور تكشف

06:35 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة
  • عرض 11 صورة
    درة تخطف الأنظار بالأحمر الناري في مهرجان الجونة
  • عرض 11 صورة
    درة بفستان أحمر أنيق
  • عرض 11 صورة
    درة تخطف الأنظار بالأحمر الناري في مهرجان الجونة1
  • عرض 11 صورة
    الفنانة درة في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 11 صورة
    اعتمدت درة مكياج ناعم
  • عرض 11 صورة
    تألقت الفنانة درة بفستان أحمر أنيق
  • عرض 11 صورة
    إطلالة درة في فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 11 صورة
    اختارت درة تسريحة الشعر المرفوع لأعلى
  • عرض 11 صورة
    درة في مهرجان الجونة السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت الفنانة درة الأنظار بإطلالتها في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما.

وأشاد ناقد الموضة اللبناني الشهير باتريك خليل عبر مقطع فيديو على قناته الشخصية بمنصة "يوتيوب" بإطلالة درة، ووصف الفستان بأنه اختيار موفق للغاية

وأضاف أن لون الفستان الأحمركان مناسبا لبشرتها وشعرها، وأن تصميم الفستان أبرز جمال قوامها.

ومع ذلك، أشار إلى أنه كان يفضل لو كان الحزام المصاحب للفستان مصنوعا من نفس قماشة الفستان، حيث يرى أن ذلك كان سيضيف لمسة من التجانس على الإطلالة.

وبالرغم من هذه الملاحظة البسيطة، إلا أن "باتريك" أكد أن مكياج درة ومجوهراتها كانتا موفقين للغاية، وأضافتا لمسة من الرقي والأناقة على إطلالتها.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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