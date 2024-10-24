مهرجان الجونة

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فستان أحمر جريء.. درة تستعرض جمالها بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة

08:15 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 7 صورة
    درة التونسية
  • عرض 7 صورة
    الفنانة درة
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كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت درة مرتدية فستان أحمر جريء، خطفت بها عدسات الكاميرات المتواجدة على السجادة الحمراء.

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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